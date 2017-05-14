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Белорусский теннисист Егор Герасимов поднялся на 55 мест в рейтинге АТР

15.05.2017 10:36 — Новости Спорта | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов поднялся на 55 мест в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает корреспондент БЕЛТА.

До выигрыша турнира в узбекском Карши 24-летний минчанин занимал 225-ю строку, а после триумфа прыгнул сразу на 170-ю позицию, имея в своем активе 241 рейтинговый балл. В прошлом сезоне Егор Герасимов получил серьезную травму спины, но благодаря огромному желанию как можно скорее вернуться на корт и помощи высококлассных профессионалов сумел довольно быстро восстановиться и заиграл лучше прежнего. Это стало результатом внедрения новейших методов подготовки белорусских теннисистов, отметили в Белорусской теннисной федерации. Начав нынешний сезон на 298-м месте мирового рейтинга, Егор стал заметно прогрессировать, о чем говорят его результаты. До выигрыша соревнований в Карши он стал триумфатором "челленджера" во Франции, стартовав с квалификации, а затем выиграл турнир в Бухаре. Кроме того, Егор Герасимов вместе с партнерами отлично сыграл за сборную Беларуси в победных матчах Кубка Дэвиса против теннисистов Румынии и Австрии, что позволило белорусам пробиться в плей-офф элитного дивизиона неофициального командного чемпионата мира.

На этой неделе Егор Герасимов, а также белорусы Сергей Бетов, Андрей Василевский, Илья Ивашко и Ярослав Шило выступят на "челленджере" в Самарканде.

Самый опытный белорусский теннисист Максим Мирный сегодня стартует на грунтовом турнире категории "Премьер" в Риме (призовой фонд - 4,2 млн евро). В первом матче парного разряда Мирный вместе с немецким теннисистом Томми Хаасом сыграет с румынско-пакистанским тандемом Флорин Мергеа / Айсам-Уль-Хак Куреши.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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До выигрыша турнира в узбекском Карши 24-летний минчанин занимал 225-ю строку, а после триумфа прыгнул сразу на 170-ю позицию, имея в своем активе 241 рейтинговый балл.

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