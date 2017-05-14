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Спортивный директор солигорского «Шахтера» Хохлов станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола»

15.05.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор солигорского «Шахтера» Хохлов станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола», который выйдет в 23.55 на телеканале «Беларусь 5».

«Выходим сегодня в полночь оправданно – матчи 8 тура высшей лиги играются в понедельник. Постараемся многое успеть.

Гость студии – спортивный директор солигорского «Шахтера» Дмитрий Хохлов. До 15.00 ваши вопросы принимаются. Самые интересные прозвучат в эфире.

Сенен Себаи – герой «Слуцка». Сергей Гуренко побеждает Владимира Журавеля в дерби «Динамо» Минск – «Динамо» Брест. Игорь Криушенко на тренерской скамейке сборной Беларуси и «Торпедо-БелАЗ» – найдите 10 отличий. Противостояние «Энергетик-БГУ» и «Смолевичи СТИ» – актуальный репортаж. Как работается Петру Качуро в «Лиде» – сегодня много первой лиги», – написал ведущий программы Николай Ходасевич.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Спортивный директор солигорского «Шахтера» Хохлов станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола», который выйдет в 23.55 на телеканале «Беларусь 5».

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