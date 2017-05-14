Четыре матча состоится сегодня на предварительном этапе ЧМ по хоккею в Германии и Франции

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре матча состоится сегодня на предварительном этапе чемпионата мира по хоккею в Германии и Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А, матчи которой проходят в Кельне, в 17.15 сыграют сборные Дании и Италии. "Скуадра адзурра" имеет лишь призрачные шансы на то, чтобы подняться в турнирной таблице с восьмого места, в то время как скандинавы, показавшие неплохую игру в последних матчах, полны решимости на мажорной ноте завершить выступление на мировом форуме. В 21.15 в Кельне состоится центральный матч дня. Сборная России встретится с Латвией. Победа подопечных Боба Хартли значительно увеличит их шансы на выход в плей-офф. Поединок вызывает интерес и тем фактам, что россиян на нынешнем мировом форуме возглавляют два тренера много лет игравших в рижском "Динамо" - Олег Знарок и Хайрис Витолиньш.

В шестом туре мирового форума команда США разгромила Словакию - 6:1, а Швеция в напряженном поединке справилась с Данией - 4:2.

Турнирное положение: США - 15 очков (6 игр), Россия - 14 (5), Швеция - 13 (6), Латвия - 9 (5), Германия - 9 (6), Дания - 4 (6), Словакия - 4 (6), Италия - 1 (6).

В группе В продолжает удивлять своих поклонников сборная Швейцарии по хоккею. После напряженного поединка с Канадой (2:3 в овертайме), альпийская дружина отобрала очки у Финляндии. После точных бросков Фабриса Херцога и Жоэля Геннацци к середине первого периода она вела 2:0, но не смогла удержать преимущество в счете - 2:3 в дополнительное время. Франция в матче с акцентом на атаку уступила Чехии - 2:5.

Сегодня в группе сыграют Канада - Норвегия (17.15) и Франция - Словения (21.15).

Турнирное положение: Канада - 13 очков (5 матчей), Чехия - 13 (6), Швейцария - 12 (6), Финляндия - 11 (6), Норвегия - 8 (5), Франция - 7 (6), Беларусь - 4 (6), Словения - 1 (6).

Сборная Беларуси свой заключительный матч на чемпионате мира проведет 16 мая против команды Норвегии. Начало встречи - в 13.15. По четыре лучшие команды из каждой группы сыграют в плей-офф мирового форума.-0-