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БАТЭ и "Витоблспорт" лидируют после первого тура чемпионата Беларуси по пляжному футболу

15.05.2017 12:32 — Новости Спорта | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После стартового тура 10-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу в Мозыре лидерство захватили борисовский БАТЭ и витебский "Витоблспорт", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба фаворита одержали победы во всех проведенных матчах. Чемпионы шести последних лет борисовчане сначала разгромили АК "Дзержинский" - 4:0, затем взяли убедительный реванш у мозырского "М-Сити" за поражение в Суперкубке - 8:1 и напоследок переиграли "Кировск-ДЮСШ" со счетом 6:2.

Витебчане также прошли первый этап без потерь: со счетом 12:0 были повержены "пляжники" из брестской "Лагуны", потом была добыта нелегкая победа на "Гроднооблспортом" - 6:4, в последнем матче крупная виктория над слуцким "Форсажем" - 13:4.

На удивление слабо выступили на своей площадке мозыряне, потерпевшие 3 поражения, также ни одного балла не заработали кировчане.

Положение команд: "Витоблспорт" - 9 очков (разница мячей - 31-8), БАТЭ - 9 (18-3), "Гроднооблспорт" - 6 (12-8), АК "Дзержинский" - 6 (8-7), "Лагуна" - 3 (6-16), "Форсаж" - 3 (10-22), "Кировск-ДЮСШ" - 0 (6-15), "М-Сити" - 0 (4-16).

Следующий тур юбилейного первенства по пляжному футболу пройдет 20-21 мая в Кировске.

Система проведения чемпионата изменений не претерпела - сначала команды проведут четыре тура (Мозырь, Кировск, Слоним, Витебск), после чего две лучшие дружины в серии до двух побед разыграют чемпионский титул, за бронзу поспорят клубы, которые финишируют на третьем и четвертом местах. Медальные серии пройдут в Кировске и Витебске.

Борисовский БАТЭ последние 6 лет регулярно становится чемпионом страны, до него дважды побеждал минский клуб "Пассат-Пласт" (2008, 2009), светлогорский ЦКК завоевал золото в 2010 году.

Национальной сборной летом предстоит сыграть в очередном розыгрыше Евролиги - главного континентального турнира. В этом сезоне белорусы стартуют в конце июля на этапе в Москве, где встретятся с командами Швейцарии, Греции и России. В начале августа в венгерском Шиофоке соперниками белорусской команды будут сборные Португалии, Польши и Азербайджана. По итогам предварительных этапов 8 лучших дружин выступят в Суперфинале, который пройдет 31 августа - 3 сентября в итальянском Езоло. В прошлом году белорусская сборная заняла в Евролиге 5-е место, что является лучшим результатом за все время выступлений в этих соревнованиях.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Оба фаворита одержали победы во всех проведенных матчах. Чемпионы шести последних лет борисовчане сначала разгромили АК "Дзержинский" - 4:0, затем взяли...

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