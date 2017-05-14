Кокорин не попал в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, Лунев, Джикия и Фернандес – попали

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций-2017.

В списке значатся 30 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»);

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов ( ), Роман Шишкин («Краснодар);

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков ( ), Александр Головин ( ), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков ( ), Роман Зобнин ( ), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Марио Фернандес ( );

Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

После заключительного чемпионата России будет определен список игроков для работы на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Оокончательная заявка национальной сборной на Кубок конфедераций должна быть обнародована не позднее 7 июня.

Команда Черчесова соберется в Москве 25 мая. С 26 мая по 3 июня национальная сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште пройдет контрольный матч с Венгрией, 9 июня – в Москве с Чили.

График подготовки национальной сборной России будет опубликован на сайте РФС в ближайшее время.