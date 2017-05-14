ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кокорин не попал в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, Лунев, Джикия и Фернандес – попали

15.05.2017 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций-2017.

В списке значатся 30 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»);

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар);

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Марио Фернандес (ЦСКА);

Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

После заключительного чемпионата России будет определен список игроков для работы на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Оокончательная заявка национальной сборной на Кубок конфедераций должна быть обнародована не позднее 7 июня.

Команда Черчесова соберется в Москве 25 мая. С 26 мая по 3 июня национальная сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште пройдет контрольный матч с Венгрией, 9 июня – в Москве с Чили.

График подготовки национальной сборной России будет опубликован на сайте РФС в ближайшее время.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций-2017.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ и "Витоблспорт" лидируют после первого тура чемпионата Беларуси по пляжному футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика