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Кокорин не попал в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, Лунев, Джикия и Фернандес – попали
15.05.2017 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций-2017.
В списке значатся 30 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»),
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов (
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков (
Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).
После заключительного чемпионата России будет определен список игроков для работы на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Оокончательная заявка национальной сборной на Кубок конфедераций должна быть обнародована не позднее 7 июня.
Команда Черчесова соберется в Москве 25 мая. С 26 мая по 3 июня национальная сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште пройдет контрольный матч с Венгрией, 9 июня – в Москве с Чили.
График подготовки национальной сборной России будет опубликован на сайте РФС в ближайшее время.
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Кокорин не попал в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, Лунев, Джикия и Фернандес – попали
Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций-2017.
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