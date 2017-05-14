Игорь Рачковский: «Хотелось бы нам большего, все-таки ставили задачу выйти в плей-офф»

Председатель ФХБ Игорь Рачковский поблагодарил белорусских хоккеистов за участие в .

«Хочу сказать спасибо всем ребятам, которые играли и будут еще играть за сборную Беларуси. Чтобы все понимали: ребята здесь играют не за деньги, а за страну. И им порой обидно слышать определенные слова. Когда некоторые хотят залечить травмы, а здесь многие ребята вообще без контрактов приехали и, получая травмы, они рискуют этот контракт вообще не подписать, но они плюнули на это дело.

Я не хочу фамилии называть, я просто знаю их, которые сказали, мы просто поедем и будем играть. Вот им большое спасибо. То, что молодежь пошла, Егор Шарангович и Паша Воробей, что сказать – молодцы они при всех каких-то грустных моментах, которые есть.

Конечно, хотелось бы нам большего, мы все-таки ставили задачу выйти в плей-офф, но покажите мне сборную, в которой три сборные сегодня играют в элите. У нас идет объективно переходной период, он всегда тяжелый и болезненный. Надо понимать, если бы можно было пойти другим путем, отсрочив вот этот болезненный период, то хоккей бы мы ввели вообще в стагнацию», – сказал Рачковский в эфире «Беларусь 1».