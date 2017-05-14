Сергей Варкалов: «Несмотря на торжественную речь Чижа после освобождения о том, что ошибки учтены и будем жить мирно, началась чистка»

Экс-коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Варкалов рассказал о работе в офисе после освобождения Юрия Чижа.

– Мне казалось, что после того, как оба руководителя оказались на свободе, динамовский офис разделился на два лагеря: те, кто за Япринцева, и те, кто за Чижа. Например, вы стали смотреть футбол не там, где условная VIP-ложа.

– Во-первых, я с первого дня никогда там не сидел. Я не придворная свита и не должен по щелчку пальцев приносить стакан воды. Да, я сотрудник клуба. Я приходил за два часа до матча и уходил одним из последних со стадиона, и хотел насладиться игрой. А во-вторых, не разделился, а разделили.

Несмотря на торжественную речь Чижа после освобождения о том, что ошибки учтены, и мы будем жить по-новому и мирно, началась чистка. Кто писал Япринцеву письма, кто носил ему передачи, кто с ним дружит, кто был на суде – всех уволили. Причем, увольняли и друзей друзей Япринцева. Так работы лишился специалист по безопасности «Динамо» Александр Федосеев, который дружит с Подобедом, который в свою очередь дружит с Япринцевым. И я прекрасно знал, что и меня по окончанию сезона 2017 уберут.

Я вообще хотел уйти еще весной. Сразу после того, как мне Япринцев сообщил, что Чиж написал на него заявление. И только письма Владимира Геннадьевича, в которых он убеждал, что я работаю на «Динамо», а не на Чижа, и в которых он просил подумать о работающих рядом людях, остался. Но работал на зубах. Потому что с моей моралью это не особо вязалось. Признаюсь, верил, что люди встретятся, пообщаются и все уладят. Но этого не случилось до сих пор. И конфликт тикает, словно мина замедленного действия, – сказал Варкалов.

Сергей Варкалов: «Когда заговорили, что заявление на Япринцева написал Чиж, «Динамо» потеряло около 2 миллионов долларов»