﻿ Белорусская велогонщица Алена Омелюсик вошла в десятку сильнейших по итогам многодневки в США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская велогонщица Алена Омелюсик вошла в десятку сильнейших по итогам многодневки в США

15.05.2017 13:55 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Белорусская велогонщица Алена Омелюсик вошла в десятку сильнейших по итогам многодневки в США
Алена Омелюсик. Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская велогонщица Алена Омелюсик вошла в десятку сильнейших по итогам многодневки Amgen Women's Race, которая прошла по дорогам Калифорнии (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из лидеров велогруппы Canyon SRAM в общем зачете по итогам четырех этапов заняла восьмое место. На первом и втором этапах гонки белоруска занимала десятые места. В итоге Алена Омелюсик отстала на 1 минуту и 39 секунд в генеральной квалификации от победительницы Анны ван дер Брегген из Нидерландов (10 часов 47 мин. 33 сек.). В тройку призеров также вошли Кэтти Холл из США (+ 1 сек.), занявшая второе место, и кубинка Артенис Сьерра (+39 сек).

Следующая гонка, в которой примет участие команда Алены Омелюсик, пройдет в Ново Место (Чехия). Велогруппа Canyon SRAM готовится к одному из главных стартов сезона женской "Джиро Д'Италия", старт которой намечен на 30 июня. -0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из лидеров велогруппы Canyon SRAM в общем зачете по итогам четырех этапов заняла восьмое место. На первом и втором этапах гонки белоруска занимала десятые места.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Варкалов: «Несмотря на торжественную речь Чижа после освобождения о том, что ошибки учтены и будем жить мирно, началась чистка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика