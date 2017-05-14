Белорусская велогонщица Алена Омелюсик вошла в десятку сильнейших по итогам многодневки в США

Алена Омелюсик. Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская велогонщица Алена Омелюсик вошла в десятку сильнейших по итогам многодневки Amgen Women's Race, которая прошла по дорогам Калифорнии (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из лидеров велогруппы Canyon SRAM в общем зачете по итогам четырех этапов заняла восьмое место. На первом и втором этапах гонки белоруска занимала десятые места. В итоге Алена Омелюсик отстала на 1 минуту и 39 секунд в генеральной квалификации от победительницы Анны ван дер Брегген из Нидерландов (10 часов 47 мин. 33 сек.). В тройку призеров также вошли Кэтти Холл из США (+ 1 сек.), занявшая второе место, и кубинка Артенис Сьерра (+39 сек).

Следующая гонка, в которой примет участие команда Алены Омелюсик, пройдет в Ново Место (Чехия). Велогруппа Canyon SRAM готовится к одному из главных стартов сезона женской "Джиро Д'Италия", старт которой намечен на 30 июня. -0-