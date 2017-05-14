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Кадыров наградил белоруску Пехтереву сертификатом на 17,5 тысяч долларов за победу в забеге с препятствиями «Гонка Героев – Новая высота»

15.05.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров наградил белорусскую спортсменку Татьяну Пехтереву сертификатом на сумму 1 миллион российских рублей (около 17,5 тысяч долларов – прим.) за победу в забеге с препятствиями, который состоялся 13 мая в чеченском Гудермесе.

Пехтерева работает учителем физкультуры в детском саду в Минске и растит двух дочерей. С 2015 года регулярно выступает на гонках класса Bison Race и побеждает на стартах в Беларуси, Польше и России. Накануне в Силичах она первенствовала в категории «Элита» на спринтерской (5 км, 31 препятствие) и длинной (15 км, 40 препятствий) дистанциях, а затем отправилась в Гудермес.

В чеченском этапе «Гонки Героев» приняло участие более 2 тысяч спортсменов. Турнир проходил на базе Международного учебного центра сил специального назначения. Атлетам необходимо было пройти 10 километров по пересеченной местности и преодолеть более 30 препятствий.

Как сообщила спортсменка, выигрыш она потратит на строительство дома под Минском.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров наградил белорусскую спортсменку Татьяну Пехтереву сертификатом на сумму 1 миллион российских рублей (около 17,5 тысяч...

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