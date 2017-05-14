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Дэйв Льюис: «План на ЧМ-2017 – создание большего количества опасных моментов и контроль шайбы. У нас не получилось»
15.05.2017 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис объяснил причины поражений команды на ЧМ-2017.
«Изначальный план на турнир – создание большего количества опасных моментов, нежели мы имели, и контроль шайбы. У нас не получилось. В этом и кроется источник наших поражений», – сказал Льюис в эфире
На ЧМ-2017 сборная Беларуси входит в тройку худших по количеству нанесенных в среднем за игру бросков – 18,17. Меньше бросают лишь итальянцы – в среднем 16,17 раз за матч.
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Дэйв Льюис: «План на ЧМ-2017 – создание большего количества опасных моментов и контроль шайбы. У нас не получилось»
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис объяснил причины поражений команды на ЧМ-2017.
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