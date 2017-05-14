ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дэйв Льюис: «План на ЧМ-2017 – создание большего количества опасных моментов и контроль шайбы. У нас не получилось»

15.05.2017 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис объяснил причины поражений команды на ЧМ-2017.

«Изначальный план на турнир – создание большего количества опасных моментов, нежели мы имели, и контроль шайбы. У нас не получилось. В этом и кроется источник наших поражений», – сказал Льюис в эфире «Беларусь 1».

На ЧМ-2017 сборная Беларуси входит в тройку худших по количеству нанесенных в среднем за игру бросков – 18,17. Меньше бросают лишь итальянцы – в среднем 16,17 раз за матч.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис объяснил причины поражений команды на ЧМ-2017.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кадыров наградил белоруску Пехтереву сертификатом на 17,5 тысяч долларов за победу в забеге с препятствиями «Гонка Героев – Новая высота»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика