Дэйв Льюис: «План на ЧМ-2017 – создание большего количества опасных моментов и контроль шайбы. У нас не получилось»

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис объяснил причины поражений команды на ЧМ-2017.

«Изначальный план на турнир – создание большего количества опасных моментов, нежели мы имели, и контроль шайбы. У нас не получилось. В этом и кроется источник наших поражений», – сказал Льюис в эфире «Беларусь 1».

На ЧМ-2017 сборная Беларуси входит в тройку худших по количеству нанесенных в среднем за игру бросков – 18,17. Меньше бросают лишь итальянцы – в среднем 16,17 раз за матч.