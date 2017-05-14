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Дэйв Льюис: «Нас подкосили травмы. Даже не знаю, сможем ли набрать игроков на состав»

15.05.2017 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился ожиданиями от игры против Норвегии.

«Вчера команда получила полноценный выходной. Мы смогли немного успокоить эмоции, прогуляться по городу. Лично я прошел порядка 10 миль с другими тренерами, завершив прогулку у Эйфелевой башни.

Я доволен победой, которой мы добились в матче с Францией, и надеюсь, что она придаст нам уверенности завтра. Сейчас нас подкосили травмы. Даже не знаю, сможем ли мы набрать игроков на состав. Надеюсь, что сможем.

Завтра в воротах сыграет Лаланд, он сам этого хочет и он к этому готов. Мы не собираемся ждать подарка судьбы от других команд в виде набранных либо упущенных очков в последних матчах. Наша судьба должна остаться в наших руках – это я сказал ребятам сегодня. Все вопросы о релегейшене будут сняты, если мы добьемся победы над Норвегией», – заявил Льюис.

Отметим, сегодня не все хоккеисты приняли участие в занятиях: братья Костицыны и Кристиан Хенкель не катались с командой ввиду различных повреждений, полученных в матче с французами. На лед вернулся защитник Роман Граборенко, однако игрок минского «Динамо» покинул тренировочный каток раньше запланированного. По-прежнему вне игр останутся Владимир Денисов и Данила Карабань.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился ожиданиями от игры против Норвегии.

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