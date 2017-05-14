Дэйв Льюис: «Нас подкосили травмы. Даже не знаю, сможем ли набрать игроков на состав»

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился ожиданиями от игры против Норвегии.

«Вчера команда получила полноценный выходной. Мы смогли немного успокоить эмоции, прогуляться по городу. Лично я прошел порядка 10 миль с другими тренерами, завершив прогулку у Эйфелевой башни.

Я доволен победой, которой мы добились в матче с Францией, и надеюсь, что она придаст нам уверенности завтра. Сейчас нас подкосили травмы. Даже не знаю, сможем ли мы набрать игроков на состав. Надеюсь, что сможем.

Завтра в воротах сыграет Лаланд, он сам этого хочет и он к этому готов. Мы не собираемся ждать подарка судьбы от других команд в виде набранных либо упущенных очков в последних матчах. Наша судьба должна остаться в наших руках – это я сказал ребятам сегодня. Все вопросы о релегейшене будут сняты, если мы добьемся победы над Норвегией», – заявил Льюис.

Отметим, сегодня не все хоккеисты приняли участие в занятиях: братья Костицыны и Кристиан Хенкель не катались с командой ввиду различных повреждений, полученных в матче с французами. На лед вернулся защитник Роман Граборенко, однако игрок минского «Динамо» покинул тренировочный каток раньше запланированного. По-прежнему вне игр останутся Владимир Денисов и Данила Карабань.