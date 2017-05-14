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Сергей Варкалов: «За два года, что работал в «Динамо», от «Трайпла» не было ни копейки чистых спонсорских денег»

15.05.2017 15:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Варкалов рассказал о помощи холдинга «Трайпл» клубу.

– Насколько клуб вообще зависит от Чижа и его группы компаний «Трайпл»?

– Ни насколько. За два года, что я работал в «Динамо», от «Трайпла» не было ни копейки чистых спонсорских денег.

– Выходит, слова Анатолия Капского и Дениса Шунто о том, что «Динамо» получают большую господдержку…

– Стопроцентно верны, – сообщил Варкалов.

Сергей Варкалов: «Когда заговорили, что заявление на Япринцева написал Чиж, «Динамо» потеряло около 2 миллионов долларов»

 
 
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Экс-коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Варкалов рассказал о помощи холдинга «Трайпл» клубу.

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