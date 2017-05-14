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Сергей Варкалов: «За два года, что работал в «Динамо», от «Трайпла» не было ни копейки чистых спонсорских денег»
15.05.2017 15:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Варкалов рассказал о помощи холдинга «Трайпл» клубу.
– Насколько клуб вообще зависит от Чижа и его группы компаний «Трайпл»?
– Ни насколько. За два года, что я работал в «Динамо», от «Трайпла» не было ни копейки чистых спонсорских денег.
– Выходит, слова Анатолия Капского и Дениса Шунто о том, что «Динамо» получают большую господдержку…
– Стопроцентно верны, – сообщил Варкалов.
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Сергей Варкалов: «За два года, что работал в «Динамо», от «Трайпла» не было ни копейки чистых спонсорских денег»
Экс-коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Варкалов рассказал о помощи холдинга «Трайпл» клубу.
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