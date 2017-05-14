Сергей Варкалов: «За два года, что работал в «Динамо», от «Трайпла» не было ни копейки чистых спонсорских денег»

Экс-коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Варкалов рассказал о помощи холдинга «Трайпл» клубу.

– Насколько клуб вообще зависит от Чижа и его группы компаний «Трайпл»?

– Ни насколько. За два года, что я работал в «Динамо», от «Трайпла» не было ни копейки чистых спонсорских денег.

– Выходит, слова Анатолия Капского и Дениса Шунто о том, что «Динамо» получают большую господдержку…

– Стопроцентно верны, – сообщил Варкалов.