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Яроцкий, Лисакович и еще 21 футболист вызван в молодежную сборную Беларуси на товарищеский матч с Россией

15.05.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер молодежной сборной Белкруси Людас Румбутис назвал игроков, которые отправятся в Москву на товарищеский матч. В список вошли 23 футболиста.

Вратари: Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов); Павел Павлюченко («Днепр», Могилев), Максим Шишлов («Неман», Гродно);

Защитники: Кирилл Печенин, Захар Волков («Витебск»), Егор Хвалько («Неман», Гродно), Олег Чмыриков («Гомель»), Александр Павловец («Торпедо»-БелАЗ, Жодино), Александр Чиж, Максим Швецов (оба — «Динамо-Минск»), Алексей Иванов («Динамо-Брест»);

Полузащитники: Ярослав Яроцкий, Владислав Климович (оба — «Неман», Гродно), Валерий Громыко, Дмитрий Бессмертный, Иван Бахар (все — «Минск»), Михаил Шибун («Шахтер» Солигорск), Евгений Березкин, (БАТЭ Борисов), Юрий Ловец («Торпедо» Минск);

Нападающие: Артем Кийко («Динамо-Минск»), Евгений Шевченко («Минск»), Виталий Лисакович («Шахтер» Солигорск).

Молодежная сборная Беларуси соберется в Минске 28 мая. Через два дня команда отправится в столицу России, где состоится заключительный спарринг перед стартом квалификации чемпионата Европы УЕФА среди молодежных команд сезона 2017/2019.

Время и место проведения товарищеского матча против сверстников из России будет опубликовано позднее.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главный тренер молодежной сборной Белкруси Людас Румбутис назвал игроков, которые отправятся в Москву на товарищеский матч.

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