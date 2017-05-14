«Минск» по просьбе тренерского штаба до осени переедет на «Трактор»

Матч 9-го тура высшей лиги между «Минском» и «Днепром» состоится 20 мая в 16:00 на стадионе «Трактор».

Сообщается, что ближайшие игры чемпионата страны ФК «Минск» проведёт на стадионе «Трактор». Такое решение принято руководством «горожан» по просьбе тренерского штаба команды.

Временный переезд с клубного стадиона в Лошице на «Трактор» рассчитан только на жаркий летний период. Осенью «красно-синие» вновь вернутся на свою арену.

Напомним, стадион «Трактор» находится в собственности «Минска».