2-кратный чемпион Беларуси Эберт умер в возрасте 37 лет

15 мая в возрасте 37 лет ушел из жизни экс-защитник «Минска», «Химволокно», «Керамина», «Витебска», «Юности», минское «Динамо» и «Химика-СКА» Валентин Эберт.

Спортсмен завершил карьеру два года назад, после чего работал в «Химике-СКА» в качестве начальника команды.

Эберт сыграл в белорусской экстралиге 668 матчей (набрал 163 (43+120) очка), и по этому показателю входит в десятку лучших за всю историю национального первенства. Он выигрывал золото (2002, -04), серебро (2000, -01, -06, -07, -14, 15) и бронзу (2005, -08) национального чемпионата. С юношеской и молодежной сборной участвовал в чемпионатах Европы и мира.