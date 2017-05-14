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2-кратный чемпион Беларуси Эберт умер в возрасте 37 лет

15.05.2017 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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15 мая в возрасте 37 лет ушел из жизни экс-защитник «Минска», «Химволокно», «Керамина», «Витебска», «Юности», минское «Динамо» и «Химика-СКА» Валентин Эберт.

Спортсмен завершил карьеру два года назад, после чего работал в «Химике-СКА» в качестве начальника команды.

Эберт сыграл в белорусской экстралиге 668 матчей (набрал 163 (43+120) очка), и по этому показателю входит в десятку лучших за всю историю национального первенства. Он выигрывал золото (2002, -04), серебро (2000, -01, -06, -07, -14, 15) и бронзу (2005, -08) национального чемпионата. С юношеской и молодежной сборной участвовал в чемпионатах Европы и мира.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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15 мая в возрасте 37 лет ушел из жизни экс-защитник «Минска», «Химволокно», «Керамина», «Витебска», «Юности», минское «Динамо» и «Химика-СКА» Валентин Эберт.

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