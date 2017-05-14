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Франц Летяго: «Ранее работавший в гродненской милиции директор ЦСК «Неман», которого уже уволили 15 апреля, загубил поле»

15.05.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя гродненской областной федерации футбола Франц Летяго в беседе с журналистом «Прессбола» Владимиром Пирогом рассказал о неудовлетворительном состоянии газона на стадионе «Неман», который 28 мая примет финал Кубка Беларуси.

– Пишите смело: директор ЦСК «Неман» Виталий Иосифович Козловский, которого уже уволили 15 апреля, просто загубил поле! При этом обвинял нас чуть ли не во всех смертных грехах.

- Кого конкретно?

– Меня. Ученых, которые помогали содержать поле — по заключенному договору. Козловский же, раньше работавший в гродненской милиции, а на должность директора ЦСК пришедший в марте 2015 года, потом начал поливать нас грязью: мол, это было отмывание денег. Естественно, ученые отказались с ним сотрудничать и даже судились. А я сказал, когда уходил: ну, подождите годик — увидите, что здесь будет. Вот и получили. На зиму поле не обработали от снежной плесени — и не пропесковали, а ведь надо было внести как минимум двадцать тонн промытого речного песка… Теперь пытаются исправить все, что натворил прежний руководитель, уже под началом исполняющей обязанности Галины Казимировны Кондаковой, которая работала моим заместителем. И я подсказываю, когда просят.

- Что ж раньше не подсказывали?

– Кому эти советы были нужны? Новому директору? Насчет меня его покровители тогда обставили все так: деду, которому 65 лет, пора на пенсию. А не захочет уйти сам, найдем на него компромат, – сказал Летяго.

 
 
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Заместитель председателя гродненской областной федерации футбола Франц Летяго в беседе с журналистом «Прессбола» Владимиром Пирогом рассказал о...

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