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Защитник «Шальке» Колашинац станет игроком «Арсенала» 1 июля
15.05.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Шальке» Сеад Колашинац продолжит карьеру в «Арсенале».
23-летний футболист из Боснии и Герцеговины бесплатно присоединится к лондонскому клубу 1 июля, когда истечет срок его контракта с «Шальке».
«Арсенал» ранее
Колашинацем также интересовались «Милан» и «Манчестер Сити».
Подробную статистику выступлений воспитанника «Шальке» смотрите
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Защитник «Шальке» Сеад Колашинац продолжит карьеру в «Арсенале».
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