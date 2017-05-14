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Защитник «Шальке» Колашинац станет игроком «Арсенала» 1 июля

15.05.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Шальке» Сеад Колашинац продолжит карьеру в «Арсенале».

23-летний футболист из Боснии и Герцеговины бесплатно присоединится к лондонскому клубу 1 июля, когда истечет срок его контракта с «Шальке».

«Арсенал» ранее предложил Колашинацу контракт с зарплатой 140 тысяч евро в неделю.

Колашинацем также интересовались «Милан» и «Манчестер Сити».

Подробную статистику выступлений воспитанника «Шальке» смотрите здесь.

 
 
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Защитник «Шальке» Сеад Колашинац продолжит карьеру в «Арсенале».

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