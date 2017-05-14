Сергей Варкалов: «С компанией Samsung выходили на долгосрочный контракт титульного спонсорства на миллион долларов в год»

Коммерческий директор минского «Динамо» рассказал о том, как компания Samsung едва не стала титульным спонсором клуба.

– Вы как-то обмолвились, что титульное спонсорство в «Динамо» стоит около миллиона долларов. Были случаи, когда подбирались к подписанию партнера на такую сумму?

– Да. В конце 2014 года, когда я еще был помощником руководителя, мы с Владимиром Япринцевым начали интересный проект с компанией Samsung. Сперва разговаривали с московским представительством, но вскоре дошли до Кореи. Корейцы приезжали в Минск на переговоры. К сезону 2016 года мы выходили на долгосрочный контракт титульного спонсорстваа под эту сумму в год. Однако с их стороны была просьба пролоббировать кое-что. Скажем так, просили помочь войти в рынок. Но, к сожалению, «Трайпл» уже был не тот. Мы не смогли, и на этом все закончилось.

– Миллион долларов за логотип на майке команды, которая 13 лет не была чемпионом и не играла в Лиге чемпионов. Откуда такая сумма?

– От желания того, кто продает. В том случае от моего. Но я прекрасно понимал, куда прихожу, с кем говорю и какой порядок цифр надо озвучивать. Если бы назвал 100 тысяч долларов, это выглядело бы смешно. Но я пришел на крупнейший концерн с готовым предложением, сумасшедшей харизмой и большим количеством наглости. И я ничего не терял. Я же не пришел просить деньги, а предлагал сотрудничество, – сказал Варкалов.

Полное интервью с Варкаловым читайте в материале Tribuna.com.

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