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Сергей Варкалов: «Сергей Чиж меня выслушал, а потом сказал: «Не будет денег – распущу «Динамо»
15.05.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Варкалов рассказал о своей единственной встрече с Сергеем Чижом.
– В определенный момент два главных человека клуба оказались за решеткой. Можно говорить, что «Динамо» тогда было бесхозным? Или Сергей Чиж пытался что-то делать?
– За время отсутствия Чижа-старшего с Сергеем пообщались лишь раз. Через неделю после задержания Юрия Александровича пошел к нему сказать, что у клуба будут финансовые проблемы. Сказал, что нужно активизироваться информационно и успокоить людей. Дать понять, что у нас все хорошо. Нужно встретиться со спонсорами, поговорить и объяснить. Но это не должен делать коммерческий директор. Это уровень самого высокого руководства. В то время им был именно Сергей. Он меня выслушал, а потом сказал: «Не будет денег – распущу «Динамо». Я тогда еще не знал всех тонкостей, которые произошли между его отцом и отцом Казбека [Япринцева], и был крайне удивлен реакции. Вернулся к себе, прикинул, что на год денег хватит и больше не поднимал тему.
Уже потом мне Владимир Геннадьевич написал из СИЗО и рассказал, что заявление на него написал Чиж, – сказал Варкалов.
Полное интервью с Варкаловым читайте в материале Tribuna.com.
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Бывший коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Варкалов рассказал о своей единственной встрече с Сергеем Чижом.
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