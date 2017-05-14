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«Крумкачы» – «Славия». Абоненты МТС получили приглашение посетить матч
15.05.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Некоторые абоненты МТС получили рассылку от «Крумкачоў» с приглашением посетить матч столичной команды против «Славии» в рамках 8-го тура высшей лиги.
Напомним, МТС является партнером «Крумкачоў».
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Некоторые абоненты МТС получили рассылку от «Крумкачоў» с приглашением посетить матч столичной команды против «Славии» в рамках 8-го тура высшей лиги.
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