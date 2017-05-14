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ЧМ-2017. Беларусь сохранила прописку в элите
15.05.2017 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках групповой стадии ЧМ-2017 Дания обыграла Италию (2:0).
Таким образом, датская команда потеряла шансы занять последнее место в группе «А». Следовательно, сборная Беларуси сохранила прописку в элите.
Напомним, место Беларуси в элите на следующий сезон
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В рамках групповой стадии ЧМ-2017 Дания обыграла Италию (2:0).
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