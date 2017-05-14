ЧМ-2017. Беларусь сохранила прописку в элите

В рамках групповой стадии ЧМ-2017 Дания обыграла Италию (2:0).

Таким образом, датская команда потеряла шансы занять последнее место в группе «А». Следовательно, сборная Беларуси сохранила прописку в элите.

Напомним, место Беларуси в элите на следующий сезон было не гарантировано . От понижения в классе защищена сборная Дании, которая примет чемпионат мира-2018. Согласно регламенту, если бы датчане заняли последнее место в группе «А», то элиту покинула бы восьмая команда группы «В», а также худшая из сборных, занявших седьмые места.