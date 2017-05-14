ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ислочь» – «Шахтер». Игра стартовала с 5-минутной задержкой из-за матча ЧМ-2017 по хоккею

15.05.2017 19:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Матч 8-го тура высшей лиги между «Ислочью» и «Шахтером» начался с пятиминутным опозданием.

Команды дожидались, когда закончат свой поединок на хоккейном чемпионате мира канадцы и норвежцы, чтобы на телеканале «Беларусь 5» встреча чемпионата Беларуси началась в прямом эфире со стартового свистка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч 8-го тура высшей лиги между «Ислочью» и «Шахтером» начался с пятиминутным опозданием.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧМ-2017. Беларусь сохранила прописку в элите
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика