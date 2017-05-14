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«Ислочь» – «Шахтер». Игра стартовала с 5-минутной задержкой из-за матча ЧМ-2017 по хоккею
15.05.2017 19:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 8-го тура высшей лиги между «Ислочью» и «Шахтером» начался с пятиминутным опозданием.
Команды дожидались, когда закончат свой поединок на хоккейном чемпионате мира канадцы и норвежцы, чтобы на телеканале «Беларусь 5» встреча чемпионата Беларуси началась в прямом эфире со стартового свистка.
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Матч 8-го тура высшей лиги между «Ислочью» и «Шахтером» начался с пятиминутным опозданием.
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