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Максим Мирный завершил выступление на теннисном турнире в Риме

15.05.2017 20:15 — Новости Спорта | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и немец Томми Хаас завершили выступление на теннисном турнире категории "Премьер" в Риме (призовой фонд - 4,2 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче первого раунда парного разряда Мирный и Хаас проиграли румынско-пакистанскому дуэту Флорин Мергеа / Айсам-Уль-Хак Куреши - 4:6, 2:6.

В женском одиночном разряде экс-первая ракетка планеты россиянка Мария Шарапова победила в первом круге американку Кристину Макхэйл - 6:4, 6:2.

На женском турнире во французском Сен-Годенсе белоруска Вера Лапко (251-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в основную сетку одиночного разряда, уступив в 3-м квалификационном раунде француженке Амандин Эсс (220) - 6:2, 5:7, 4:6.

Еще одна белорусская теннисистка Ольга Говорцова (142) в стартовом поединке соревнований в словацкой Трнаве проиграла россиянке Анастасии Потаповой (370) - 6:2, 3:6, 4:6.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в матче первого раунда парного разряда Мирный и Хаас проиграли румынско-пакистанскому дуэту Флорин Мергеа / Айсам-Уль-Хак Куреши - 4:6, 2:6.

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