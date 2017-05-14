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Хоккеисты Италии и Словении покинут топ-дивизион ЧМ

15.05.2017 20:11 — Новости Спорта | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Италии и Словении покинут топ-дивизион чемпионата мира. Это стало известно после победы Дании над Италией со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А перед плей-офф мирового форума, который начнется 18 мая, оставался открытым один вопрос: кто займет восьмое место. На роль аутсайдера претендовали сразу три команды (Дания, Италия и Словакия). Поражение итальянцев от датчан 0:2 разрешило эту интригу: элитный дивизион покидает "Скуадра адзурра". Две шайбы в матче были заброшены в концовке третьего периода, причем один из голов в собственные пустые ворота провел защитник итальянцев Александр Эггер.

Сегодня в группе А сыграют также Россия и Латвия. Матч в Кельне начнется в 21.15.

Турнирное положение в группе А: США - 15 очков (6 игр), Россия - 14 (5), Швеция - 13 (6), Латвия - 9 (5), Германия - 9 (6), Дания - 7 (7), Словакия - 4 (6), Италия - 1 (7).

В группе В Канада не оставила шансов Норвегии - 5:0 и удерживает лидерство в турнирной таблице. Словенцы после поражения от белорусов 13 мая 2:5 также покидают топ-дивизион. Канада - 16 очков (6 матчей), Чехия - 13 (6), Швейцария - 12 (6), Финляндия - 11 (6), Норвегия - 8 (6), Франция - 7 (6), Беларусь - 4 (6), Словения - 1 (6).

Сегодня в столице Франции хозяева турнира встретятся со словенцами (21.15).

В заключительный день, 16 мая, предварительного этапа турнира сыграют Швеция - Словакия (13.15), Беларусь - Норвегия (13.15), Россия - США (17.15), Чехия - Швейцария (17.15), Германия - Латвия (21.15), Канада - Латвия (21.15).

По четыре лучшие команды из двух групп продолжат выступление в плей-офф.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В группе А перед плей-офф мирового форума, который начнется 18 мая, оставался открытым один вопрос: кто займет восьмое место. На роль аутсайдера претендовали сразу...

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