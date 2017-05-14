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Сергей Варкалов: «Динамо» – это для Чижа чемодан без ручки, который жалко выбрасывать»
15.05.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший коммерческий директор минского Сергей Варкалов поделился своим отношением к Юрию Чижу.
– Юрий Чиж – это благо для «Динамо»?
– Применять к человеку слово «благо» неправильно. Человек должен быть полезен в чем-то. В 2014-15 годах я видел, как Юрий Александрович переживает за клуб, как он его любит. Понятно, что любовь своеобразная, но он босс. Но сейчас, считаю, эта раздача карт отыграна, а прикупа нет. И надо ее просто сбросить. Всем известно, что у «Трайпла» существует достаточно своих проблем, и частных вливаний в клуб не будет. А то, что есть сейчас, это не «Динамо». Это просто для Чижа чемодан без ручки, который жалко выбрасывать, – сказал Варкалов.
Полное интервью с Варкаловым читайте в материале Tribuna.com.
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Бывший коммерческий директор минского Сергей Варкалов поделился своим отношением к Юрию Чижу.
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