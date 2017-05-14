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«Ислочь» – «Шахтер». Олехнович ударил бутсой в лицо Патоцкому
15.05.2017 20:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 8-го тура высшей лиги «Ислочь» – «Шахтер» (1:0, второй тайм) случился грубый эпизод.
Полузащитник гостей Эдгар Олехнович ударил ногой в лицо полузащитнику «волков» Олегу Патоцкому.
За нарушение «горняку» предъявили желтую карточку.
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В матче 8-го тура высшей лиги «Ислочь» – «Шахтер» (1:0, второй тайм) случился грубый эпизод.
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