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Александр Седнев: «Поражение 0:4? Единственное яркое пятно — это болельщики, которые не покинули трибуны»

15.05.2017 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Днепра» Александр Седнев после крупного поражения от «Гомеля» (0:4) в 8-м туре высшей лиги поблагодарил болельщиков за то, что они не покинули трибуны.

– Другого мнения быть не может — в очередном матче моменты у наших ворот создает не соперник, а мы сами. Лекарства от этого, к сожалению, у меня нет. Здравой логикой этого не объяснишь. Единственное яркое пятно — это болельщики, которые не покинули трибуны. Хотя им и тяжело было лицезреть это «зрелище». Первые забитые мячи — продолжение той цепочки, которая нас преследует в последнее время. И они угнетающе сказались на ребятах. Они хотели, но не могли. Ответственность лежит полностью на мне. В подготовке, в определении состава, стратегии игры. Надеюсь, нам хватит уравновешенности, чтобы выйти из этого состояния. Против самих себя играть очень тяжело. У меня в карьере такое впервые.

- В запасе было всего шесть игроков. С чем это связано? И почему не вышел Антилевский?

– В заявке было даже много игроков. Некоторые вышли даже вопреки мнению врача. У нас такая небольшая обойма. Все что есть, все на виду. Антилевский? По той же причине, что и те, кто остался в резерве. Дали возможность выйти поиграть тем, кто мало играл в составе. А первая замена — нужно было помочь парню, чтобы он не привез себе еще. Чтобы дальше не ломать психику игрока, пришлось сделать замену, – сказал Седнев.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Днепра» Александр Седнев после крупного поражения от «Гомеля» (0:4) в 8-м туре высшей лиги поблагодарил болельщиков за то, что они не покинули...

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