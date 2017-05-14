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Олег Сидоренков: «Я живу уже 20 лет в Новополоцке и могу сказать, что это тяжелейшие времена для «Нафтана»
15.05.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков поделился эмоциями после победы в 8-м туре над «Городеей» (1:0), ставшей для новополочан первый в нынешнем чемпионате.
После восьми туров в активе «Нафтана» минус одно очко.
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Олег Сидоренков: «Я живу уже 20 лет в Новополоцке и могу сказать, что это тяжелейшие времена для «Нафтана»
Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков поделился эмоциями после победы в 8-м туре над «Городеей» (1:0), ставшей для новополочан первый в нынешнем чемпионате.
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