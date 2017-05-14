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Олег Сидоренков: «Я живу уже 20 лет в Новополоцке и могу сказать, что это тяжелейшие времена для «Нафтана»

15.05.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков поделился эмоциями после победы в 8-м туре над «Городеей» (1:0), ставшей для новополочан первый в нынешнем чемпионате.

– Очень приятно, конечно, дождаться первой победы. Я всегда знал, на что способны мои ребята, очень рад, что мы наконец-то победили. Хочется отметить, что из прошедших 16-ти таймов, нам не удались всего два: в Могилеве и в матче с «Крумкачами». В эти два тайма мы и пропустили большинство мячей. Я живу уже 20 лет в Новополоцке и могу сказать, что это тяжелейшие времена для «Нафтана». Но сами понимаете, что не хочется отвлекаться на околофутбольные вопросы, а сосредоточиться непосредственно на самой игре. Я очень благодарен своим футболистам за работу, тяжелую работу, которую я вижу, и которая приносит хорошие результаты. Новополоцк – с победой! – сказал Сидоренков.

После восьми туров в активе «Нафтана» минус одно очко.

«Нафтан» одержал первую победу в сезоне

 
Теги: Могилев
 
 
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Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков поделился эмоциями после победы в 8-м туре над «Городеей» (1:0), ставшей для новополочан первый в нынешнем чемпионате.

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