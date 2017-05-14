Тренерский штаб молодежной сборной Беларуси вызвал на сбор 23 футболиста

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб молодежной сборной Беларуси (U-21) во главе с Людасом Румбутисом объявил состав команды на товарищеский матч с россиянами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

На тренировочный сбор, который начнется 28 мая в Минске, вызваны 23 футболиста:

вратари - Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Равел Павлюченко ("Днепр", Могилев), Максим Шишлов ("Неман", Гродно);

защитники - Кирилл Печенин ("Витебск"), Захар Волков ("Нафтан", Новополоцк), Егор Хвалько ("Неман", Гродно), Олег Чмыриков ("Гомель"), Александр Павловец ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Александр Чиж, Максим Швецов (оба - "Динамо", Минск), Алексей Иванов ("Динамо", Брест);

полузащитники - Ярослав Яроцкий, Владислав Климович (оба - "Неман", Гродно), Валерий Громыко, Дмитрий Бессмертный, Иван Бахар (все - "Минск"), Михаил Шибун ("Шахтер", Солигорск), Евгений Березкин, Александр Джигеро (оба – БАТЭ, Борисов), Юрий Ловец ("Торпедо", Минск);

нападающие - Артем Кийко ("Динамо", Минск), Евгений Шевченко ("Минск"), Виталий Лисакович ("Шахтер", Солигорск).

В течение двух дней команда будет тренироваться в Минске, а 30 мая отправится в Москву, где проведет контрольный матч с российскими сверстниками. Для белорусской "молодежки" это будет последняя проверка сил перед стартом в отборочном турнире чемпионата Европы-2019. Первый матч в 1-й квалификационной группе молодежного континентального первенства белорусы проведут 7 июня на поле минского стадиона "Трактор" против команды Сан-Марино. Кроме того, соперниками белорусской сборной в евроквалификации будут футболисты Чехии, Греции, Хорватии и Молдовы.-0-