|
Впервые в чемпионате Беларуси! Тренеры комментировали замены в прямом эфире
15.05.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 8-го тура высшей лиги «Ислочь» принимала «Шахтер» (1:2).
Матч транслировался в эфире «Беларусь-5». Интересно, что главные тренеры команд Виталий Жуковский и Олег Кубарев комментировали замены в прямом эфире.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче 8-го тура высшей лиги «Ислочь» принимала «Шахтер» (1:2).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии