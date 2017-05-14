15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты новополоцкого "Нафтана" одержали первую победу в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Своего первого успеха после шести поражений и одной ничьей подопечные Олега Сидоренкова добились сегодня у себя дома, одолев гостей из "Городеи" с минимальным счетом 1:0. Победу новополочанам принес Евгений Калинин, отличившийся на 25-й минуте игры.

Один из фаворитов чемпионата солигорский "Шахтер" в Минске проигрывал после первого тайма футболистам "Ислочи" 0:1, но сумел переломить ход игры и добился волевой победы 2:1. На 17-й минуте счет открыл Ринар Валеев, а после перерыва успеха добились солигорские легионеры, вышедшие на замену. Хорватский форвард Дражен Багарич сравнял результат на 49-й минуте, а за 10 минут до финального свистка победную точку поставил болгарский защитник Даниэл Златков. Благодаря этой виктории "Шахтер" вышел на первое место в турнирной таблице.

Футболисты "Гомеля" после двух поражений подряд разгромили в Могилеве местный "Днепр" со счетом 4:0. В этой встрече голевой дубль оформил Александр Карницкий, еще по голу забили Евгений Барсуков и бразильский легионер Родригес Нивалдо.

Еще в одном сегодняшнем поединке жодинское "Торпедо-БелАЗ" на своем поле разошлось миром с гродненским "Неманом" - 1:1. В первом тайме Дмиртий Рекиш вывел хозяев вперед, а после перерыва Павел Савицкий восстановил равновесие в счете.

Результаты встреч, состоявшихся накануне: "Динамо" (Минск) - "Динамо" (Брест) - 1:0, "Слуцк" - БАТЭ (Борисов) - 1:0, "Витебск" - "Минск" - 3:0.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Шахтер" - 19 очков, "Динамо" (Минск) - 18, "Слуцк" - 17, БАТЭ - 17.

Игровая программа 8-го тура завершится 16 мая в Минске матчем "Крумкачы" - "Славия" (Мозырь).-0-