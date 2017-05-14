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Игорь Криушенко: «Стандарты разбазарили, во втором тайме глубоко сели. Замены лишь освежают игру «Торпедо», а не усиливают»

15.05.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко после ничьей с «Неманом» (1:1) рассказал о кадровых проблемах команды.

«Нам не хватило спортивной агрессии. Сделали мало подборов, не успевали подстраиваться под передачи. Когда включались в игру, что-то получалось, возникали неплохие моменты. На протяжении игры имели много «стандартов», но их мы разбазарили. Во втором тайме глубоко сели. Слишком многое позволили сопернику. Травмы Макася и Дорошенко не позволяют усилить игру на данный момент. Сегодняшние замены лишь освежают игру, а не усиливают», – сказал Криушенко.

 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко после ничьей с «Неманом» (1:1) рассказал о кадровых проблемах команды.

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