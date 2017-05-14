Олег Кубарев: «После первого тайма подумалось, что сегодня не наш день — не было ни движения, ни действий, которые могли бы привести к победе»

Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев после волевой победы над «Ислочью» (2:1) признался, что после первого тайма успел подумать о неудачном для солигорчан дне.

«Прекрасно понимали, что будет тяжелый матч, но после первого тайма подумалось, что сегодня не наш день — не было ни движения, ни действий, которые могли бы привести к победе. Очень рад, что во второй половине матча мы смогли добиться результата благодаря и заменам, и грамотному ведению игры. Матч разделился на два совершенно разных тайма», – сказал Кубарев.