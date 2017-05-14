|
Олег Кубарев: «После первого тайма подумалось, что сегодня не наш день — не было ни движения, ни действий, которые могли бы привести к победе»
15.05.2017 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев после волевой победы над «Ислочью» (2:1) признался, что после первого тайма успел подумать о неудачном для солигорчан дне.
«Прекрасно понимали, что будет тяжелый матч, но после первого тайма подумалось, что сегодня не наш день — не было ни движения, ни действий, которые могли бы привести к победе. Очень рад, что во второй половине матча мы смогли добиться результата благодаря и заменам, и грамотному ведению игры. Матч разделился на два совершенно разных тайма», – сказал Кубарев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег Кубарев: «После первого тайма подумалось, что сегодня не наш день — не было ни движения, ни действий, которые могли бы привести к победе»
Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев после волевой победы над «Ислочью» (2:1) признался, что после первого тайма успел подумать о неудачном для солигорчан дне.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии