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Олег Кубарев: «После первого тайма подумалось, что сегодня не наш день — не было ни движения, ни действий, которые могли бы привести к победе»

15.05.2017 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев после волевой победы над «Ислочью» (2:1) признался, что после первого тайма успел подумать о неудачном для солигорчан дне.

«Прекрасно понимали, что будет тяжелый матч, но после первого тайма подумалось, что сегодня не наш день — не было ни движения, ни действий, которые могли бы привести к победе. Очень рад, что во второй половине матча мы смогли добиться результата благодаря и заменам, и грамотному ведению игры. Матч разделился на два совершенно разных тайма», – сказал Кубарев.

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев после волевой победы над «Ислочью» (2:1) признался, что после первого тайма успел подумать о неудачном для солигорчан дне.

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