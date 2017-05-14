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Сергей Варкалов: «ПФЛ – это была неплохая попытка, но вышел какой-то фейерверк»

15.05.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Варкалов рассказал о создании ПФЛ.

– Вы как-то говорили, что белорусский футбол – это невспаханное поле в плане маркетинга и бизнес-отношений. Вам удалось его вспахать или сделать хоть что-то, чтобы оно было более благодатным?

– Когда говорил эти слова, представлял наш футбол как какую-то большую семью. Но оказалось, мы все были разрознены. Каждый клуб отстаивал свои интересы и тянул лямку в свою строну. Получался лебедь, рак и щука. А надо, наоборот, собираться вместе. Одному строить очень тяжело. Приятно, что появляются новые проекты и интересные подходы в работе с болельщиками. Брестчане в этом плане большие красавцы. «Крумкачы» второй год выжимают из нуля хороший результат. Но только совместные действия в рамках федерации, в рамках содружества клубов могут изменить ситуацию в корне.

– Заметили желание объединяться?

– Со стороны АБФФ в прошлом году появились подвижки только после прихода Владимира Бережкова. Начались семинары по маркетингу, но они носили лирический характер. Я на одном присутствовал и больше не ходил. Все было на уровне уроков выживания: как при помощи кремня и камня добыть огонь. Мы живем немного в другом веке, где нужен другой подход.

Я всегда считал, что федерация должна быть властной и силовой. Должна вырабатывать стратегию развития всех лиг. Я сейчас не только про изменения в регламенте. За два года никаких движений по объединению клубов не увидел. Клубы жили по своим законам, а общий регламент не направлен на сближение.

– «Майстар-лига» – тот самый шажок к сближению?

– Это была неплохая попытка, но вышел какой-то фейерверк. Что-то вспыхнуло в небе на 30 секунд, все покричали и похлопали, а небо снова стало темным. Где эта идея сейчас? Растворилась в воздухе, – сказал Варкалов.

Полное интервью с Варкаловым читайте в материале Tribuna.com.

Сергей Варкалов: «Когда заговорили, что заявление на Япринцева написал Чиж, «Динамо» потеряло около 2 миллионов долларов»

 
 
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Бывший коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Варкалов рассказал о создании ПФЛ.

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