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«Шахтер» единолично возглавил турнирную таблицу, БАТЭ покинул тройку
15.05.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 8-го тура высшей лиги «Шахтер» обыграл «Ислочь» (2:1).
Таким образом, солигорчане набрали 19 очков и единолично возглавили турнирную таблицу.
Они на одно очко опережают минское «Динамо». На третьем месте с 17-ю очками расположился «Слуцк».
БАТЭ занимает четвертое место, уступая случчанам по исходу личной встречи.
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В матче 8-го тура высшей лиги «Шахтер» обыграл «Ислочь» (2:1).
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