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Виталий Жуковский: «Рассчитываю на то, что благодаря работе и усилиям мы выберемся из этой сложнейшей ситуации»

15.05.2017 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Рулевой «Ислочи» Виталий Жуковский после поражения от «Шахтера» (1:2) в 8-м туре высшей лиги отметил качество игры своей команды.

– Третья подряд игра с лидерами белорусского футбола, пусть Брест сейчас и располагается невысоко. Сегодня, я считаю, сыграли лучше, чем с «Динамо», когда победили. Мы старались действовать первым номером, по всей ширине поля, забили красивый гол и в дальнейшем весь первый тайм не давали сопернику развернуться. Во второй половине вышли, взяли мяч под контроль, но защитник допустил глупейшую ошибку, и соперник нас не простил и счет сравнял. После этого у наших ворот начали появляться моменты и в итоге мы пропустили со «стандарта», хотя обращал внимание команды на стандартные положения в исполнении соперника.

Чуть-чуть не хватило класса. Кроме того, не хватило коммуникабельности среди футболистов, диалога между ними и помощи словом. Повторюсь, что не хватило не только мастерства, но и удачи, потому что команда действовала с потрясающей самоотдачей и заслуживала большего, чем поражение в борьбе. Тем не менее, я рассчитываю на то, что благодаря нашей работе, нашим усилиям, которые ежедневно прикладываем, мы изменим ситуацию к лучшему и выберемся из этой сложнейшей ситуации, – сказал Жуковский.

Напомним, в активе «Ислочи» после восьми туров – минус 4 очка.

 
Теги: Брест
 
 
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Рулевой «Ислочи» Виталий Жуковский после поражения от «Шахтера» (1:2) в 8-м туре высшей лиги отметил качество игры своей команды.

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