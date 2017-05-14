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Женская НБА. Дайана Таурази зарегистрировала отношения с бывшей одноклубницей

15.05.2017 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Звезда Женской НБА Дайана Таурази и ее бывшая одноклубница по «Финиксу» Пенни Тэйлор в минувшие выходные официально зарегистрировали отношения, пишет TMZ.

Таурази и Тэйлор выиграли в составе «Мэркьюри» 3 чемпионских титула WNBA. В 2016 году Пенни завершила карьеру и стала директором клуба по развитию игроков.

Церемония состоялась менее чем за 24 часа до дебюта Таурази и «Финикса» в очередном розыгрыше WNBA. Выступающая в Европе за УГМК американка набрала 3 очка в проигранном матче, но отметила, что неудачное выступление не связано со свадьбой.

 

 
 
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Звезда Женской НБА Дайана Таурази и ее бывшая одноклубница по «Финиксу» Пенни Тэйлор в минувшие выходные официально зарегистрировали отношения, пишет TMZ.

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