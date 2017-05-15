ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Беларуси. Три из четырех матчей игрового дня посетили меньше тысячи человек

15.05.2017 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Стала известна статистика посещаемости всех матчей игрового дня в высшей лиге.

Лучшим по этому показателю стало противостояние в Могилеве «Днепр» – «Гомель» (0:4) – 3000 зрителей.

Матч «Ислочь» – «Шахтер» посетило 750 человек, «Торпедо-БелАЗ» – «Неман» – 870 зрителей.

Поединок «Нафтан» – «Городея» установил антирекорд тура: на него пришли 415 зрителей.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стала известна статистика посещаемости всех матчей игрового дня в высшей лиге.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Женская НБА. Дайана Таурази зарегистрировала отношения с бывшей одноклубницей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика