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Чемпионат Беларуси. Три из четырех матчей игрового дня посетили меньше тысячи человек
15.05.2017 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стала известна статистика посещаемости всех матчей игрового дня в высшей лиге.
Лучшим по этому показателю стало противостояние в Могилеве «Днепр» – «Гомель» (0:4) – 3000 зрителей.
Матч «Ислочь» – «Шахтер» посетило 750 человек, «Торпедо-БелАЗ» – «Неман» – 870 зрителей.
Поединок «Нафтан» – «Городея» установил антирекорд тура: на него пришли 415 зрителей.
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Стала известна статистика посещаемости всех матчей игрового дня в высшей лиге.
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