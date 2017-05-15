Сборная Беларуси по хоккею гарантированно остается в элитном дивизионе

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Сборная Беларуси по хоккею с шайбой гарантированно остается в элитном дивизионе после поражения команды Италии от датчан на Чемпионате мира, проходящем в эти дни в Париже.

Игра между Данией и Италией состоялась в понедельник: итальянцы проиграли со счетом 2:0.

Таким образом, сейчас у команды Дэйва Льюиса гарантированно нет перспектив покинуть топ сборных.

В настоящее время белорусская сборная находится с четырьмя очками на седьмом месте в группе В. Во вторник хоккеисты Беларуси сыграют с норвежцами, матч начнется в 13:15.

В понедельник у белорусской сборной был выходной день, в который команда провела тренировку, а Льюис с остальными членами тренерского штаба – пешую прогулку.

Как сообщила пресс-служба ФХРБ, наставник сборной не собирается "дарить" очки норвежцам в заключительном матче. "Мы не собираемся ждать подарка судьбы от других команд в виде набранных либо упущенных очков в последних матчах. Наша судьба должна остаться в наших руках – это я сказал ребятам сегодня. Все вопросы о релегейшене будут сняты, если мы добьемся победы над Норвегией", – сказал Льюис.