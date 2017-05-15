Кевин Лаланд: «Остались в элите – считаю, есть чем гордиться»

Голкипер сборной Беларуси Кевин Лаланд в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Николаевым подытожил выступление команды на чемпионате мира-2017.

— Смешанные эмоции. Мы не вылетели, и это хорошо. Турнир опять получился тяжелым, но остались в числе 16 сильнейших. С другой стороны, старт выдался очень сложным. После поражений от финнов, чехов, канадцев было трудно восстановиться психологически. В прошлом году в начале турнира соперники тоже попались непростые...

— С другим календарем все было бы иначе?

— Все равно проводили бы семь матчей. Однако если вспомнить Остраву двухлетней давности — там на старте одолели словенцев и почувствовали уверенность. Потом это помогло, набрали ход. А сражаться с тремя подряд топ-командами, укомплектованными НХЛовцами, тяжело. Чтобы победить таких соперников, надо провести идеальный матч. Но сказать легче, чем сделать. Думаю, при более легком стартовом расписании мы выступили бы лучше. Тем не менее остались в компании сильнейших — считаю, есть чем гордиться. А допущенные ошибки станут уроком, – сказал Лаланд.