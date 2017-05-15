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Сергей Кайко: «У «ПБ» нет «Беларуськапия», БелАЗа, НПЗ или Минспорта. Под давлением экономических обстоятельств газета будет выходить дважды в неделю»

16.05.2017 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный редактор “Прессбола” Сергей Кайко рассказал, почему газета больше не будет выходить четыре раза в неделю.

«У «ПБ» нет «Беларуськапия», БелАЗа, НПЗ или Минспорта. Нет господдержки, грантов и любых других прямых дотаций, дающих опору в век, когда хлеб намного важнее зрелищ. Мы жили и живем за счет главного и самого ценного своего источника — поддержки читательской аудитории, с помощью которой сводили дебет с кредитом, а теперь концы с концами. Так было и будет до тех пор, пока бумажная пресса востребована, пока ее покупают и читают — благодаря качеству, стилю и остроте, вопреки подступающему со всех сторон интернету, где все бесплатно, просто и на один клик.

Но, как говорил другой классик, время диктует свои законы. Порой так настойчиво, что отступать некуда. И главное, что следует сказать сегодня, открывая новую «посевную»: со второго полугодия 2017 года “Прессбол” меняет формат выхода. Старая добрая четырехдневка, актуальная многие годы, обеспечивавшая оперативность и чтиво почти на каждый день, отступает под давлением обстоятельств — в первую голову, конечно, экономических. С июля и далее бумажный «ПБ» будет выходить дважды в неделю: во вторник и пятницу — два 16-страничных номера, в которых, обещаем, мы по-прежнему не упустим ничего важного, интересного, злободневного и заслуживающего внимания.

Да,мера стрессовая, но вынужденная. Тонкие среда и четверг традиционно пользуются меньшим спросом, нежели толстые вторник и пятница, а пладотворно работать в убыток, как известно, могут лишь госпредприятия реального и сельскохозяйственного сектора», – написал Кайко.

Газета «Прессбол» с 1 июля не будет выходить по средам и четвергам

 
 
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Главный редактор “Прессбола” Сергей Кайко рассказал, почему газета больше не будет выходить четыре раза в неделю.

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Газета «Прессбол» с 1 июля не будет выходить по средам и четвергам
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