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Дмитрий Дудик: «На протяжении долгих лет в Беларуси много говорили, но ничего не делали. И неизвестно, будут ли что-либо делать в дальнейшем»

16.05.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хоккейный тренер Дмитрий Дудик подытожил выступление сборной Беларуси на чемпионате мира.

«Если говорить в целом о выступлении белорусов на чемпионате мира, то, на мой взгляд, надо признать: в сборной не удалось создать коллектив. Ну и особняком стоит сказать о ключевом матче со швейцарцами — полностью провальном в исполнении тренерского штаба. Болельщики не увидели совершенно никакой тактики, мысли. Не думаю, что игроки нарочно не выполняли задание. Скорее всего, играли так, как было сказано. Но что хотели сказать наставники — непонятно.

Игра с Францией оставила приятное впечатление. У «трехцветных» действительно хорошая команда — одно из приятных открытий нынешнего турнира. Хотя, если помните, несколько лет назад французы уже преподносили сюрпризы — например, побеждали россиян. Чувствуется, что в стране занимаются не болтологией, а делом, в частности, развивают сильный национальный чемпионат, откуда хоккеисты приезжают в сборную, чтобы усилить ее. Поэтому в принципе белорусы достойно сражались с хозяевами.

Конечно, общие впечатления печальны. Хотя, как многие отмечают, таковы теперь наши реалии. И, наверное, надо готовиться к еще худшему развитию событий. Поскольку на протяжении долгих лет в Беларуси, как это принято, много говорили, а ничего не делали. И неизвестно, будут ли что-либо делать в дальнейшем», – сказал Дудик.

 
 
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