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«Челси» повторил рекорд АПЛ по победам в сезоне

16.05.2017 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Челси» победил в матче чемпионата Англии против «Уотфорда» (4:3).

Этот выигрыш стал для лондонцев 29-м в нынешнем сезоне. Подопечные Антонио Конте повторили достижение «Челси» сезонов-04/05 и -05/06.

 

 
 
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«Челси» победил в матче чемпионата Англии против «Уотфорда» (4:3).

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