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Зампред координационной комиссии НОК: «20 тысяч мест на «Динамо» – просто идеальное решение и для легкой атлетики, и для футбола. Стадион всегда будет полным»
16.05.2017 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя координационной комиссии НОК Златко Матеса поделился мнением о реконструкции стадиона «Динамо».
«Думаю, это будет хороший стадион. Это же был очень старый стадион, а теперь он будет самым комфортным. 20 тысяч мест – просто идеальное решение и для легкой атлетики, и для футбола. Стадион всегда будет полным. У вас очень спортивная страна начиная от хоккея, заканчивая художественной гимнастикой и плаванием. Вы должны гордиться своими спортсменами, – сказал Матеса в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».
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Зампред координационной комиссии НОК: «20 тысяч мест на «Динамо» – просто идеальное решение и для легкой атлетики, и для футбола. Стадион всегда будет полным»
Заместитель председателя координационной комиссии НОК Златко Матеса поделился мнением о реконструкции стадиона «Динамо».
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