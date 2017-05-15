Зампред координационной комиссии НОК: «20 тысяч мест на «Динамо» – просто идеальное решение и для легкой атлетики, и для футбола. Стадион всегда будет полным»

Заместитель председателя координационной комиссии НОК Златко Матеса поделился мнением о реконструкции стадиона «Динамо».

«Думаю, это будет хороший стадион. Это же был очень старый стадион, а теперь он будет самым комфортным. 20 тысяч мест – просто идеальное решение и для легкой атлетики, и для футбола. Стадион всегда будет полным. У вас очень спортивная страна начиная от хоккея, заканчивая художественной гимнастикой и плаванием. Вы должны гордиться своими спортсменами, – сказал Матеса в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».