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Кевин Лаланд: «Критики несут всякую чушь. Легко рассуждать, сидя у телевизора. Надели бы они коньки и потренировались с нами»

16.05.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер сборной Беларуси Кевин Лаланд в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Николаевым рассказал об отношении к критике в адрес национальной команды.

— Сборную в ходе турнира много критиковали: болельщики, специалисты, президент... До тебя доходили их слова?

— Старался не обращать внимания. Легко рассуждать, сидя у телевизора и не зная, что происходит за кулисами. Вот критики и несут всякую чушь. Надели бы они коньки и потренировались с нами. Да, у каждого есть право на собственное мнение. Но порой доводилось читать откровенную ерунду. Иногда даже забавно. Люди абсолютно ничего не понимают в хоккее, но строят из себя знатоков. Знаешь, это даже мотивировало. Дало нам позитивную энергию перед встречами с французами и словенцами — думаю, доказали критикам, что они неправы. Да, мы и сами недовольны — хотели выступить лучше. Тем не менее место среди 16 сильнейших сборных мира отстояли, и это важно. Смотри: Австрия, Италия, Казахстан — неплохие хоккейные страны — никак не могут закрепиться в элите, а нам удается, – сказал Лаланд.

 
 
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Голкипер сборной Беларуси Кевин Лаланд в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Николаевым рассказал об отношении к критике в адрес национальной команды.

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