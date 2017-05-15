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Сенен Себаи: «Моя мечта — «Арсенал». А «Слуцк» – это трамплин»

16.05.2017 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Слукца» Сенен Себаи рассказал о мечте поиграть в лондонском «Арсенале».

«Моя мечта — «Арсенал». Конечно, хотелось бы там играть. Я над этим работаю, но нельзя перепрыгивать через несколько ступеней. «Слуцк» – это трамплин. Забивать за «Слуцк» – это уже хорошо. Я надеюсь поиграть в России, где самый сильный чемпионат в Восточной Европе, доказать там свою состоятельность и уехать в «Арсленал», – сказал Себаи в программе «Время футбола».

Отметим, что Себаи забил 4 мяча в восьми матчах чемпионата Белаурси и делит первое место в таблице бомбардиров.

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Нападающий «Слукца» Сенен Себаи рассказал о мечте поиграть в лондонском «Арсенале».

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