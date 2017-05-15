Сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня заключительный матч ЧМ в Париже

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня заключительный матч чемпионата мира в группе В в Париже. Подопечным Дэйва Льюиса будут противостоять соперники из Норвегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч на AccorHotels Arena, известной ранее как "Берси", начнется в 13.15. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию встречи.

После шести проведенных игр на чемпионате мира в группе В белорусская команда, одержав победу над Словенией (5:2) и уступив в серии буллитов Франции (3:4), занимает седьмое место с четырьмя набранными очками. Старт турнира в Париже для белорусов получился не столь успешным. Вначале они уступили в четырех играх: Финляндии (2:3), Чехии (1:6), Канаде (0:6) и Швейцарии (0:3), испытывая явный игровой кризис.

Турнирное положение в группе В: Канада - 16 очков (6 матчей), Чехия - 13 (6), Швейцария - 12 (6), Финляндия - 11 (6), Франция - 10 (7), Норвегия - 8 (6), Беларусь - 4 (6), Словения - 1 (6).

Сборная обезопасила себя от вылета в первый дивизион мирового хоккея и в заключительном поединке с норвежцами постарается порадовать своих болельщиков. Перед стартовым вбрасыванием тренерский штаб белорусов волнует прежде всего состав. Дэйв Льюис накануне предупредил о проблемах со здоровьем игроков. "Сейчас в команде много травм. Даже не знаю, сможем ли мы набрать игроков на полный состав с норвежцами. В предстоящем матче не собираемся ждать подарка судьбы от других команд в виде набранных либо упущенных очков в последних матчах. Наша судьба должна остаться в наших руках - это я сказал ребятам на тренировке", - отметил главный тренер.

В группе А хоккеисты России после победы над Латвией 5:0 вышли на первое место турнирной таблицы и в заключительном матче предварительного этапа встретятся с соперниками из США. Начало встречи в 17.15.

Турнирное положение в группе А: Россия - 17 (6 игр), США - 15 очков (6), Швеция - 13 (6), Латвия - 9 (6), Германия - 9 (6), Дания - 7 (7), Словакия - 4 (6), Италия - 1 (7).

В заключительный день, 16 мая, предварительного этапа турнира также сыграют Швеция - Словакия (13.15), Чехия - Швейцария (17.15), Германия - Латвия (21.15), Канада - Финляндия (21.15).

По четыре лучшие команды из двух групп продолжат выступление в плей-офф.-0-