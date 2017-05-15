Спортивный директор «Шахтера» Хохлов: «Был неприятно удивлен уровнем организации чемпионата Беларуси»

Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов признался, что был удивлен уровнем организации чемпионата Беларуси.

– Я был удивлен, что уровень организации чемпионата Беларуси не выше чемпионата Латвии. Все-таки Беларусь гораздо больше Латвии, спортивный уровень чемпионата гораздо выше, бюджеты больше. Но уровень турнира не находится на той стадии организации, на какой мог бы находиться. Те вещи, с которыми я столкнулся, меня удивили, я ожидал большего. Это касается вещей, которые не требуют каких-то серьезных финансовых затрат. Они требуют внимания, профессионализма.

- Премьер-лига это хорошо? Насколько легко ее организовать?

– Конечно, такая лига должна быть. Сложно создать премьер-лигу, чтобы она сходу стала успешной и прибыльной. Но это нужно делать, чтобы создать качественный продукт. Если же люди делают все для галочки, то хорошего продукта не получится.

- Должен быть огромный бюджет, чтобы лига функционировала?

– Это важный пункт. Когда создавалась латвийская лига, никакого бюджета не было, не было титульного спонсора. Несколько сезонов клубы сбрасывались, и за счет этого закупалась необходимая продукция. Постепенно стали появляться спонсоры, стали продаваться интернет-трансляции.

Пока не разочарован, что оказался в Солигорске и в чемпионате Беларуси. Я понимал куда иду. Есть много вещей, которые удивляют, но я понимал, куда иду. Уровень футбола здесь гораздо выше, чем в Прибалтике, – сказал Хохлов в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».