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Беларусь – Норвегия. Лаланд и братья Костицыны оказались вне заявки
16.05.2017 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав сборной Беларуси на заключительный матч ЧМ-2017.
Беларусь: Карнаухов (Трус); Лисовец – Коробов, Лингле – Павлович – Шарангович; Шинкевич – Хенкель, Кулаков – Стась – Демков; Евенко – Воробей, Стефанович – Ковыршин – Когалев; Дрозд, Волков.
Матч Беларусь – Норвегия начнется в 13.15 по белорусскому времени.
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Стал известен состав сборной Беларуси на заключительный матч ЧМ-2017.
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