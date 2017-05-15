Международный футбольный турнир Special Olympics стартовал в Гродно

16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по футболу Special Olympics, участие в котором принимают особенные игроки, стартовал сегодня в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Гродно впервые принимает соревнования для людей с нарушениями интеллекта. На футбольном поле померяются силами 16 команд - 10 мужских и 6 женских в возрасте от 16 до 22 лет - из Азербайджана, Беларуси, Дании, Латвии, Литвы, Польши, России, Украины, Эстонии.

"Это уникальные соревнования, фактически неофициальный чемпионат мира. Для нас очень важно принимать их, важно показать не только нашу страну, но и наши возможности, ведь вместе с игроками приедут представители их стран, спортсмены и туристы. Проведение турнира Special Olympics говорит о том, что мы обладаем хорошей спортивной базой, на которой можно проводить соревнования любого ранга", - отметил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что спорт сегодня открыт для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями, и подобный турнир наилучшим образом эту открытость демонстрирует.

"Белорусская сторона желание о проведении подобного турнира высказала в прошлом году. В Гродно нам представили лучшие условия, поэтому здесь и проводим этот турнир. Мы рады, что все больше стран присоединяется к движению Special Olympics. Подобные олимпиады подключают людей на разном уровне, люди с нарушениями получают возможность тренироваться, играть, добиваться успеха. Кроме того, специальные олимпиады помогают изменить отношение к таким людям общества, дают шанс не только помогать им, но и подключить к различным процессам", - рассказал спортивный директор Special Olympics по Европе и Евразии Мирослав Крогулец. По его словам, сейчас в Европе специальные олимпиады объединяют почти 420 тыс. спортсменов в 58 различных программах.

Special Olympics - специальные олимпиады - проводятся с 1968 года. В частности, футбольный турнир проходит по определенным правилам. Негабаритными размерами отличается разметка футбольных площадок. Посередине поля устанавливается специальная палатка для судей. Все участники турнира награждаются медалями: победителям и призерам вручаются специальные награды. В обязательном порядке обеспечено круглосуточное медицинское сопровождение команд. Для сопровождения команд в Гродно привлечено около 50 владеющих английским языком волонтеров.-0-